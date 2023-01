Fußball-Stadtmeisterschaft in Goch Viktoria und Alemannia die Favoriten

Die Favoritenrolle nehmen die Bezirksligisten Viktoria Goch und Alemannia Pfalzdorf ein, die sich in der Vorrunde noch aus dem Weg gehen. Die Viktoria trifft beim Turnier, bei dem diesmal nur sieben Teams am Start sind, weil der SV Asperden keine Mannschaft auf die Beine stellen konnte, in der Gruppe A auf Concordia Goch und Alemannia Pfalzdorf II (Kreisliga B). In der Gruppe A kämpfen Alemannia Pfalzdorf I, die SG Kessel/Ho-Ha, Viktoria Goch II (B-Liga) und Concordia Goch II (C-Liga) um den Einzug ins Halbfinale. Die erste Halbfinal-Partie soll ab 17 Uhr über die Bühne gehen, die zweite um 17.20 Uhr beginnen. Das Spiel um Platz drei wird um 17.45 Uhr direkt in einem Neunmeterschießen entschieden. Um 18 Uhr soll das Endspiel angepfiffen werden. „Wir hoffen auf viele Zuschauer und spannende Spiele“, sagt Organisator Egbert Brenker von Viktoria Goch. Und auch sein größter Wunsch ist, „dass sich kein Spieler verletzt“.