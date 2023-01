Fußball-Stadtmeisterschaft in Goch Volle Ränge und 300 Euro für die Jugendkasse der Concordia

Eine Woche nach den Titelkämpfen in Kleve konnte auch nach der Fußball-Stadtmeisterschaft in Goch ein überaus positives Fazit gezogen werden. „Die Atmosphäre in der Halle war wirklich toll. Trotz der Rivalität haben wir durchweg faire Begegnungen gesehen. Dadurch, dass die Zuschauer direkt am Spielfeldrand sitzen, haben wir eine besondere Stimmung in der Halle. Für die Aktiven ist dieses Turnier immer ein absolutes Highlight. Das haben mir im Anschluss auch wieder viele Akteure bestätigt“, sagte Jürgen de Mür, Vorstandsmitglied und Vorsitzender des Förderkreises bei der Viktoria.