Fußball-Bezirksligist gewinnt Heimspiel Viktoria Goch zeigt beim 5:0-Sieg eine starke Leistung

Die Gocher zeigten dabei in den ersten zwanzig Minuten eindrucksvoll, welche Mannschaft am Ende als Sieger vom Platz gehen sollte. Nach Vorarbeit von Marius Alt konnte Mehmet Boztepe (13.) freistehend die Führung für den Gastgeber erzielen. In der 18. Minute war es dann Marius Alt selbst, der nach einer Flanke zum 2:0 traf. Keine zwei Minuten später schnürte Marius Alt nach feinem Steckball von Mehmet Boztepe den Doppelpack und erzielte die 3:0-Halbzeitführung.