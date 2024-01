Budenzauber in der Sporthalle der Gesamtschule Viktoria Goch I will Titel erneut holen

Dieses Problem hat Thomas Erkens, Trainer von Alemannia Pfalzdorf I, nicht. „Wir treten mit voller Kapelle und mit maximalem Siegeswillen an. Meine Mannschaft spielt sehr gerne in der Halle, zumal immer viele Zuschauer aus Pfalzdorf auf der Tribüne sitzen“, sagt Erkens, der mit seinem Team in der Kreisliga A an der Tabellenspitze überwintert. Die Mannschaft trifft in der Vorrunde in der Gruppe B auf B-Liga-Spitzenreiter Viktoria Goch II, dem alle Trainer zutrauen, beim Turnier eine gute Rolle spielen zu können, sowie die C-Ligisten SV Asperden und Concordia Goch II.