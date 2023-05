Aufstiegsrennen bleibt spannend Viktoria Goch hat wieder alles in der Hand

Die Mannschaft brachte den Vorsprung anschließend mit einer sehr engagierten Leistung in der Defensive über die Zeit. Bezeichnend war eine Szene in der Schlussphase, als Luca Palla und Ahmed Miri einen gegnerischen Akteur mit entschlossenem Abwehrverhalten am Torschuss aus aussichtsreicher Position hinderten. „Wir haben nicht nur in dieser Szene wieder das gezeigt, was uns in der Hinrunde so stark gemacht hat“, sagte Beine.