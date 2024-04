Fußball-Bezirksliga Viktoria Goch bleibt in Schlagdistanz

Davon ließ sich die Viktoria jedoch nicht beirren. „Der Platz war in keinem guten Zustand, Rindern hat darin einen Vorteil gesehen. Wir haben das gut angenommen, weil wir die letzten Wochen viel auf Rasen trainiert haben. Wir sind mit dem Geläuf gut klargekommen“, sagte der Gocher Trainer Daniel Beine, dessen Team von Anfang an ein hohes Tempo vorlegte. Die Viktoria startete sehr druckvoll in die Partie und vergab durch Mehmet Boztepe die erste gute Chance auf den Führungstreffer. Besser machte es Marius Alt in der 19. Minute, als er den Rinderner Keeper Bjarne Janßen im Eins-gegen-Eins per Heber überwand. Der zweite Gocher Treffer, der kurz vor der Halbzeit (44.) per Foulelfmeter von Mehmet Boztepe erzielt wurde, sorgte für reichlich Diskussionsstoff. „Bei einer Flanke von Boztepe wurde Ahmed Miri vom Rinderner Torwart mit der Faust getroffen“, kommentierte Daniel Beine die Szene. Fundamental anders sah es der Rinderner Trainer Christian Roeskens: „Das war überhaupt kein Elfmeter. Mein Torwart ist klar vorher am Ball.“ Vom zweiten Gocher Treffer erholte sich der SV Rindern in der Folge nicht mehr. „Das 0:2 hat uns so ein bisschen die Moral genommen. Wir haben noch versucht, in der zweiten Halbzeit gegen den Rückstand anzukämpfen, aber es war schon schwierig“, sagte Roeskens.