Fußball-Bezirksliga : Levon Kürkciyan erlöst Viktoria Goch

Vor allem in der ersten Halbzeit geriet die Abwehr des Tabellenzweiten Viktoria Goch einige Male in Bedrängnis. Foto: Norbert Prümen

Kerken Die Gäste untermauern mit einem verdienten 2:0 beim FC Aldekerk ihre Titelambitionen und bleiben Spitzenreiter SF Broekhuysen auf den Fersen. Der Torjäger bringt seine Mannschaft auf die Siegerstraße.

Mit etwas Mühe hat Fußball-Bezirksligist Viktoria Goch die Hürde beim FC Aldekerk genommen und bleibt damit Tabellenführer Sportfreunde Broekhuysen dicht auf den Fersen. In der Aldekerker Landwehr-Arena benötigte die Mannschaft von Daniel Beine allerdings viel Geduld und auch etwas Glück, um am Ende mit 2:0 (0:0) die Oberhand zu behalten.

In der ersten Halbzeit waren die Hausherren, die nicht gerade für ihre Heimstärke bekannt sind, das gefährlichere Team. Die Viktoria spielte optisch zwar gefällig und verbuchte mehr Ballbesitz, agierte in der Offensive aber zu überhastet und suchte zu häufig den tiefen Ball gegen eine dicht gestaffelte Aldekerker Hintermannschaft. Der Gastgeber wiederum nutzte die zahlreichen Ballgewinne, um ein ums andere Mal schnell umzuschalten und die Gocher Defensive in Verlegenheit zu bringen.