Wieder nur Platz zwei Vize-Viktoria muss neuen Anlauf starten

Für Trainer Daniel Beine liegt die Hauptursache für das neuerliche Scheitern auf der Hand: Seine Mannschaft hatte zu Saisonbeginn und nach der Winterpause jeweils einen Stolperstart hingelegt. Die Folgen ließen sich unter dem Strich nicht mehr reparieren. „Zunächst einmal Glückwunsch an den GSV Moers. Es ist natürlich brutal enttäuschend, schon wieder nur Zweiter zu sein. Wir haben zunächst mit dem neu zusammengestellten Kader zu lange gebraucht, um uns einzuspielen. Zu Beginn der Rückrunde hatten wir dann viel Verletzungspech. In der Summe hat uns das ganz einfach das Genick gebrochen“, resümierte Daniel Beine. In einem von Beginn an zerfahrenen Spiel, in dem die Gäste aus Sevelen sich auf das Geschehen in der eigenen Hälfte konzentrierten und diszipliniert verteidigten, taten sich die Gocher lange Zeit schwer, auch wenn sie sich einige gute Torchancen erspielten. Letztlich sorgte Luca Palla mit einem sehenswerten Distanzschuss nach einer Stunde für das Tor des Tages. „Das Spiel ist auch ein wenig bezeichnend für unsere Saison. Uns hat einfach die Torjäger-Qualität gefehlt, um auch mal aus Halbchancen einen Treffer zu erzielen“, kommentierte Beine die Partie gegen den Absteiger vom Koetherdyck.