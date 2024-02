Fußball-Bezirksliga Viktoria Goch muss sich im Spitzen-Duell geschlagen geben

Fünf Minuten später machte es Joel Preuß besser. Ein Ball aus dem Zentrum erreichte den Neuzugang des TuS Asterlagen am linken Strafraumeck, von wo er den Ball per Direktabnahme sehenswert im rechten Winkel versenkte. Mit der knappen Moerser 1:0-Führung ging es für beide Mannschaften in die Halbzeitpause.