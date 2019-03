Fußball: Viktoria mit unnötiger Niederlage

Goch Fußball-Bezirksliga, Gruppe 5: Viktoria Goch - SC Bocholt 26 1:2 (0:0).

Durchgang Eins verlief weitgehend ereignislos. Die Hausherren waren sichtlich bemüht, aber in Richtung Torabschluss meist recht harmlos unterwegs, die robusten Gäste konzentrierten sich aufs Verteidigen und traten nur sporadisch offensiv in Szene. Nach dem Wechsel nahm das Duell dann mehr Schwung auf und die Gocher wurden für ihre Feldvorteile mit der Führung belohnt. Tatkräftige Unterstützung erfuhren sie dabei von SC26-Keeper Philipp Juttner, der unter einer Ecke von Björn Gatermann durchsegelte. Luca Schmermas brachte den Ball zur verdienten Gocher Führung über die Linie (66.). Diese hätte zügig ausgebaut werden können. Jean-Willy Mapinga schickte Marius Alt steil, bei dessen Flachschuss brachte Juttner gerade noch die Fingerspitzen an den Ball, so dass dieser Richtung Torlinie fast verhungerte und noch bereinigt werden konnte (71.).