Fußball-Bezirksliga Der nächste Dämpfer für Viktoria Goch

Michel Wesendonk hätte die Viktoria dann kurz nach der Pause wieder in Führung bringen können, aber er scheiterte mit einen schwach geschossenen Elfmeter an Lukas Albers (48.). So kam es, wie es kommen musste. In der 50. Minute konnte der Gocher Torhüter Sven Schneider einen Abschluss von Henry Heynen nur nach vorne abwehren, Simon Schoofs erzielte per Fallrückzieher die Klever Führung. Der eingewechselte Ahmed Miri glich zwar für die Viktoria noch aus (68.). Doch die Gäste erzielten in der 86. Minute den Siegtreffer, als Max Janssen nach Vorarbeit des umtriebigen Simon Schoofs traf. Zuvor hatten die Gocher Mehmet Boztepe (70.) und Maximilian Fuchs (79.) mit ihren Schüssen nur den Pfosten getroffen. In der Nachspielzeit sah Ahmed Miri noch die Gelb-Rote Karte.