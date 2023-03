Fußball-Bezirksliga Viktoria Goch kassiert die erste Saisonniederlage

„Fußball ist ein verrücktes Spiel. Wir hätten die Partie von den Chancen her deutlich gewinnen müssen und stehen am Ende mit leeren Händen da. Die Mannschaft hat alles gegeben. Ich kann ihr bis auf die Tatsache, dass sie vor dem gegnerischen Tor die falschen Entscheidungen getroffen hat, keinen Vorwurf machen“, sagte Viktoria-Trainer Daniel Beine. Jan-Luca Geurtz, Marius Alt, Enes Tiganj und Michel Wesendonk hatten beste Gelegenheiten, den Gastgeber auf dem Kunstrasenplatz im Hubert-Houben-Stadion in Führung zu bringen. Doch sie scheiterten zum Teil frei stehend vor dem gegnerischen Keeper. Das wurde kurz vor Schluss schließlich bestraft. Dogukan Akgün gelang in der 84. Minute der Siegtreffer für den Tabellenfünften Tönisberg.