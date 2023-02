Fußball-Testspiele Erfolge für Viktoria Goch und den SV Rindern

Der Fußball-Bezirksligist Viktoria Goch hat sein Testspiel gegen den VfB Speldorf durch eine deutliche Leistungssteigerung in Halbzeit zwei mit 5:1 (0:1) für sich entschieden. Die Gäste aus Mülheim, die in der Gruppe fünf der Bezirksliga an der Spitze stehen, profitierten nach neun Minuten von einem Fehler in der Gocher Abwehr und gingen in Führung. „Wir sind zunächst überhaupt nicht in die Zweikämpfe gekommen und haben allgemein einfach zu wenig gemacht“, sagte Viktoria-Trainer Daniel Beine.