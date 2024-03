Fußball-Bezirksliga Kein Sieger im Duell der Verfolger

Auf dem schwierigen Geläuf im gut besuchten Hubert-Houben-Stadion hatte der Gocher Michel Wesendonk in der ersten Halbzeit das 1:0 für den Gastgeber auf dem Fuß. In der 21. Minute hatte er den Ball schon an Sportfreunde-Keeper Marek Schaffers vorbeigelegt, doch ein Platzfehler sorgte dafür, dass der Mann mit der Nummer 53 nicht zum Abschluss kam. Nach weiteren ereignisarmen 25 Minuten, in denen die Gäste aus Broekhuysen mehr Spielanteile hatten, ging es torlos in die Halbzeitpause.