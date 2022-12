Fußball-Bezirksliga Daniel Beine: „Es ist kurios, dass wir nicht oben stehen“

Daniel Beine Dass wir nach dieser Serie in der Tabelle nicht oben stehen und sogar einen kleinen Rückstand haben, ist kurios. Aber es gibt mit dem SV Budberg und dem mit uns punktgleichen GSV Moers halt auch zwei andere Teams mit enormen Potenzial in unserer Gruppe. Wir können stolz auf das sein, was wir geschafft haben. So eine Serie muss man erst einmal hinlegen. Aber man muss auch die Leistung des SV Budberg anerkennen, der es noch ein wenig besser gemacht hat. Fakt ist: Wir haben bislang eine sehr gute Saison gespielt. Die Leistungen waren größtenteils gut.