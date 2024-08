Die Fußball-Highlights im Kreis Kleve Diese Spiele sollten Sie zum Saisonstart in keinem Fall verpassen

Viktoria Goch – TSV Wachtendonk-Wankum (Freitag, 20 Uhr). Allein schon die Tatsache, dass dieses Nachbarschaftsduell zum Bezirksliga-Saisonauftakt auf dem Programm steht, grenzt an ein mittleres Fußball-Wunder. Der TSV Wa.-Wa. hatte in der Hinrunde der vergangenen Spielzeit gerade einmal vier Punkte gesammelt. Und schwang sich dann zu einer grandiosen Aufholjagd auf. 39 Punkte sprangen in der Rückserie heraus – die Bilanz eines Meisters. Ein wichtiges Puzzlestück in Sachen Klassenerhalt war am 3. März der 5:2-Erfolg im Gocher Hubert-Houben-Stadion. Beim Wiedersehen der beiden Kontrahenten dürfen sich die Zuschauer also fast schon auf so etwas wie ein Spitzenspiel freuen.