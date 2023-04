Neuzugänge Marvin Hitzek wechselt zu Viktoria Goch

Viktoria Goch musste zwar am Wochenende mit dem 2:2 bei Alemannia Pfalzdorf einen kleinen Rückschlag hinnehmen und im Kopf-an-Kopf-Rennen um den Aufstieg in die Fußball-Landesliga den SV Budberg und den GSV Moers zunächst einmal an sich vorbeiziehen lassen. Dennoch laufen die Planungen für eine erfolgreiche Zukunft auf Hochtouren. Der Verein ist sich mit weiteren Verstärkungen einig geworden.