Lokalsport: Viktoria Goch steht vor zwei Endspielen

Kleve Bezirksliga, Gr. 5: Viktoria - TuS Fichte Lintfort (15 Uhr).

Der freie Fall der Gocher Viktoria nimmt bedrohliche Züge an. Das desaströse 1:6 beim SV Walbeck war schon das neunte Spiel ohne Gocher Sieg in Folge, gleich fünfmal in Serie setzte es zuletzt gar eine Niederlage. Der Vorsprung auf Relegationsrang bzw. direkten Abstiegsplatz ist auf zwei bzw. vier Zähler geschmolzen. Alles andere als ein Ruhekissen, zumal die Weberstädter nach dem Rückzug des MSV Moers am vorletzten Spieltag zum Zuschauen verdammt sind und nur noch zwei Gelegenheiten haben selbst zu punkten und damit eine weniger als die Konkurrenz.