Fußball-Bezirksliga Viktoria Goch vor Wochen der Wahrheit

Daniel Beine hat es nicht überrascht, dass die Viktoria in dieser Saison zunächst nicht richtig in Tritt gekommen ist. „Die Mannschaft musste sich erst finden, nachdem uns im Sommer einige Spieler verlassen haben“, so Beine. Das Team bog dann zum einen in die Erfolgsspur ein, weil in taktischer Hinsicht noch einmal einiges verändert wurde. Zum anderen erwies sich die Verpflichtung von Mehmet Boztepe als Glücksgriff. Der 36-jährige Offensivakteur, der für Borussia Dortmund II 14 Spiele in der Dritten Liga bestritten hat und für den Wuppertaler SV sowie die SSVg Velbert in der Regionalliga aufgelaufen ist, hat erheblichen Anteil am klaren Aufwärtstrend. Er erzielte in sechs Partien sechs Treffer für den Titelanwärter und bereitete zwölf Tore vor.