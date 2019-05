Fußball : Viktoria muss mit Remis leben

Goch Bezirksliga: Viktoria Goch-Biemenhorst 1:1 (0:0). Marius Alt traf für die Hausherren.

Nach den Erfolgen in Broekhuysen und im Kreispokal in Twisteden hat die Gocher Viktoria die Fußballwoche mit einem 1:1-Remis gegen den SV Biemenhorst abgeschlossen. Da die Weberstädter am kommenden Wochenende spielfrei sind, bleibt abzuwarten wie groß das scheinbar beruhigende Polster auf die Abstiegszone vor den letzten beiden Spieltagen tatsächlich ist. „Schade, dass wir unsere Führung nicht durchgebracht haben. Der Gegner war in der zweiten Hälfte aber spielerisch besser, so dass wir mit dem einen Zähler heute zufrieden sein müssen“, bewertete Jan Kilkens das Remis.