Fußball-Bezirksliga Viktoria Goch setzt ein Ausrufezeichen

Auf dem Kunstrasen am Klever Bresserberg sahen 70 Zuschauer, die trotz des strömenden Regens gekommen waren, eine höchst unterhaltsame Partie. Jonathan Klingbeil hatte nach 14 Minuten das 1:0 für die Viktoria auf dem Fuß, doch sein Schuss wurde auf der Linie geklärt. Auf der anderen Seite sprach Schiedsrichter Marcel Hempel dem Gastgeber in der 33. Minute einen Strafstoß zu, weil Lukas Ernesti den Klever Stürmer Simon Schoofs bei einem Klärungsversuch mit dem Fuß am Kopf erwischt hatte. Der Gefoulte traf vom Punkt zum 1:0.