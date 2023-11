Fußball-Bezirksliga Viktoria Goch ist weiter auf dem Weg nach oben

Die Begegnung schien entschieden zu sein, als Boztepe (51.) einen Elfmeter nach Foul an Miri in Panenka-Manier verwandelte. Doch die Viktoria ließ den Gegner noch einmal ins Spiel kommen, weil sie plötzlich nicht mehr so energisch in die Zweikämpfe ging und sich im Aufbau einige Fehler leistete. Das ermöglichte dem TuS Asterlagen das 1:3 (60.) durch Joel Preuß und eine gut 15 Minuten dauernde Druckphase mit weiteren Chancen. Ahmed Miri (76.) beseitige mit seinem Tor zum 4:1 letzte Zweifel am Sieg. Maximilian Fuchs (85.) stellte den Endstand her.