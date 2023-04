Fußball-Bezirksliga Viktoria Goch verteidigt den Platz an der Spitze

Viktoria Goch gab in der Partie von Beginn an den Ton an, obwohl in Abwehrchef Jan-Paul Hahn (privat verhindert), Konrad Kaczmarek, Jan-Luca Geurtz und Levon Kürkciyan (alle verletzt) gleich vier wichtige Akteure nicht dabei waren. Einziges Manko in der ersten 45 Minuten war, dass die Mannschaft aus ihrer Überlegenheit kein Kapital schlagen konnte. „Wir haben einige gute Chancen ausgelassen“, so Beine.