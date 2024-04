Die Fußball-Highlights im Kreis Kleve Diese Spiele sollten Sie im Blick haben

Viktoria Goch – SV Haldern (Sonntag, 15 Uhr). Der vergangene Spieltag verlief ganz nach dem Geschmack der Viktoria. Erst erzielte Luca Palla in der Partie beim Kellerkind Hamminkelner SV in der Nachspielzeit den Siegtreffer zum 3:2-Endstand. Einige Augenblicke später machte die erfreuliche Nachricht die Runde, dass Tabellenführer GSV Moers wenige Kilometer entfernt im Halderner Lindenstadion Federn gelassen hatte (1:1). Die Mannschaft von Trainer Daniel Beine hat somit nur noch zwei Punkte Rückstand auf Platz eins und ist wieder ein ganz heißer Titelanwärter. Deshalb hat die Viktoria auch keine Gelegenheit, sich für die Schützenhilfe zu bedanken. Gegen den SV Haldern, der mit 25 Punkten die Abstiegszone anführt, muss ein Sieg her. Das wird alles andere als einfach. Denn der Gegner hat nicht nur mit seinem Auftritt gegen den Topfavoriten aus Moers aufhorchen lassen. Zuvor hatte die Mannschaft den TuS Asterlagen mit 7:2 geschlagen und ein 1:1 beim TuS Xanten erreicht – der SV Haldern ist bereit für die Aufholjagd.



SV Sevelen – Uedemer SV (Sonntag, 15.30 Uhr). Es hilft alles nichts: Wenn der SV Sevelen noch eine klitzekleine Chance auf den Klassenerhalt wahren möchte, muss am heimischen Koetherdyck im Duell der beiden Aufsteiger zwingend ein Sieg her. Sieben Spiele vor Saisonende beträgt der Rückstand auf den rettenden Platz 14 bereits neun Punkte. Da ist schon ein mittelgroßes Fußballwunder erforderlich, um die sofortige Rückkehr ins Kreisliga-Oberhaus abzuwenden. Wesentlich bessere Karten besitzt der Uedemer SV, der nach vier Siegen in Folge als Mannschaft der Stunde anreist. Neun Punkte Vorsprung auf Platz 15 sind ein komfortables Polster. Wenn die Serie auch am Koetherdyck hält, sollte der angestrebte Klassenerhalt eigentlich schon in trockenen Tüchern sein.