Fußball-Bezirksliga Viktoria Goch klettert auf den zweiten Platz

Nur eine Minute später legte Viktoria Goch nach – und zwar auf besonders sehenswerte Weise. Über mehrere Stationen landete der Ball bei Michel Wesendonk, der Luca Palla in Szene setzte. Der ließ sich seinen siebten Saisontreffer nicht nehmen. Auch nach dem Seitenwechsel ließen die Gocher keine Zweifel mehr aufkommen. Ein schöner Distanzschuss von Ahmed Miri, der in der 64. Minute unhaltbar im Tor von USV-Keeper Dominic Schultz einschlug, sorgte für die frühe Vorentscheidung. „Wir gehen weiter auf dem Weg, den wir in den vergangenen Wochen gegangen sind. Der Sieg war absolut verdient. In einer sehr guten Partie haben wir uns sehr viele Torchancen herausgespielt“, sagte ein zufriedener Daniel Beine.