Fußball-Bezirksliga Viktoria Goch erobert Tabellenführung

In einem intensiven Spiel vergaben die Gäste in der ersten Hälfte einige gute Gelegenheiten, bevor Luca Palla (45.) per Foulelfmeter das erlösende 0:1 erzielte. Marvin Hitzek war zuvor im Strafraum regelwidrig zu Fall gebracht worden. Nach der Halbzeitpause zeigte der Gastgeber vor rund 100 Besuchern am Koetherdyck weiterhin einen couragierten Auftritt und setzte immer wieder Nadelstiche. Dabei hätte mit etwas mehr Glück durchaus der Ausgleich für den SV Sevelen fallen können. Die Gocher vergaben allerdings auch einige hochkarätige Chancen, ehe erneut Palla (72.) auf 0:2 stellte. Nach einem individuellen Fehler in der Sevelener Abwehr stocherte der Torjäger den Ball am Sevelener Keeper Martin Sibben vorbei. Keine fünf Minuten später entschied Palla (76.) mit seinem dritten Treffer des Tages die Partie endgültig. Beim Tor zum 1:3, das Dustin Lingen in der 79. Minute schoss, handelte es sich nur noch um Ergebniskosmetik.