Drama in der Nachspielzeit Viktoria wahrt Aufstiegschance – Uedem steht am Abgrund

Denn durch diesen späten Sieg hält die Viktoria ihre Hoffnungen, den Tabellenführer GSV Moers am letzten Spieltag noch abfangen und selbst den Aufstieg in die Landesliga feiern zu können, am Leben. Auf Uedemer Seite sieht die Lage derweil düsterer aus. Der verpasste Punktgewinn und der gleichzeitige Sieg des SV Haldern im Kellerduell gegen den Hamminkelner SV bedeuten: Das Team um Trainer Martin Würzler hat den Klassenerhalt nun nicht mehr in der eigenen Hand, kann maximal noch zwei Entscheidungsspiele gegen Haldern erreichen.