Fußball-Bezirksliga Viktoria Goch hat nur noch zwei Punkte Rückstand

In einer wilden Anfangsphase erwischten die Gocher den besseren Start. Mehmet Boztepe (8.) brachte den Aufstiegsaspiranten per Foulelfmeter in Führung. Die Antwort der Gastgeber ließ allerdings nicht lange auf sich warten. Nach einer Standardsituation fiel Tom Wirtz (13.) der Ball vor die Füße, der keine Mühe hatte, zum Ausgleich einzuschieben. Die Gäste blieben aber weiter fokussiert und belohnten sich keine fünf Minuten später mit dem 2:1. Nach schöner Flanke stieg Luca Palla (18.) am höchsten und besorgte gleichzeitig die Gocher Halbzeitführung.