Die Fußball-Highlights am Wochenende Diese Spiele sollten Sie im Blick haben

SGE Bedburg-Hau II – Sportfreunde Broekhuysen II (Sonntag, 15.30 Uhr) Unterschiedlicher könnte die Stimmungslage in beiden Teams nicht sein. Die Sportfreunde haben in den vergangenen Wochen zu einer beeindruckenden Aufholjagd im Kampf um den Klassenerhalt angesetzt und kommen mit Rückenwind nach Hasselt. Aktuell beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer nur noch zwei Punkte. Beim Gastgeber ist hingegen die Luft offenbar komplett raus, seitdem der angestrebte Klassenerhalt in trockenen Tüchern ist. Am vergangenen Spieltag bekam Trainer Bernard Alijaj noch nicht einmal ein Team für die Partie in Nieukerk zusammen. Um das positive Image der Überraschungs-Mannschaft nicht komplett aufs Spiel zu setzen, sollte die SGE Bedburg-Hau II mal wieder einen Dreier holen.