Titelaspirant im Formcheck Viktoria Goch ist endgültig reif für den Aufstieg in die Fußball-Landesliga

Daniel Beine hat Nehmerqualitäten. Mit seinen inzwischen 36 Jahren zählt er immer noch zu den jüngsten Trainern in der Fußball-Bezirksliga. Doch am Freitagabend startet er mit Viktoria Goch bereits in seine sechste Spielzeit. In der Vergangenheit musste Beine immer wieder Rückschläge verkraften. Seine ersten beiden Jahre im Hubert-Houben-Stadion wurden von der Pandemie überschattet. Anschließend scheiterte die Viktoria im Titelrennen dreimal jeweils ganz knapp. Hier sind die Gründe, weshalb es diesmal mit dem Aufstieg in die Landesliga klappen sollte.