Der Gewinner des Spieltags in der Fußball-Bezirksliga Viktoria Goch steht wieder an der Tabellenspitze

„Es war ein echtes Spitzenspiel mit hohem Einsatz und vielen intensiven Zweikämpfen. Entscheidend für unseren Erfolg war, dass die Mannschaft die knappe Führung in der zweiten Halbzeit mit sehr viel Leidenschaft verteidigt hat“, sagte Beine. Sein Team hatte in der ersten Hälfte mehr vom Spiel gehabt. Nachdem Konrad Kaczmarek noch bei einem Kopfball an die Latte Pech gehabt hatte, erzielte Jan-Luca ­Geurtz (45.) das durchaus verdiente 1:0 für Viktoria Goch. Beine freute es besonders, dass dem Stürmer der Treffer gelungen war, der die Partie dann auch entschied. Denn Geurtz hatte sich im Hinspiel beim 2:0-Erfolg in Moers schwer verletzt. Der Angreifer hatte sich einen Armbruch zugezogen, nachdem ihn ein Moerser geschubst hatte und er auf die Plasterstein-Umrandung des Spielfelds gestürzt war. Anschließend fiel er lange aus.