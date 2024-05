Die Fußball-Highlights im Kreis Kleve Diese Spiele sollten Sie im Blick haben

TSV Wachtendonk-Wankum – RSV Praest (Sonntag, 16 Uhr). Der TSV Wachtendonk-Wankum spielt eine völlig verrückte Saison. In den 17 Spielen der Hinrunde sammelte der Landesliga-Absteiger gerade einmal vier Punkte – der Absturz ins Kreisliga-Oberhaus schien bereits besiegelt. Doch seitdem trumpft die Mannschaft aus der Laerheide im Stil eines Meisters aus. Der TSV Wa.-Wa. hat in 13 Spielen der Rückserie satte 30 Punkte gesammelt. Dennoch steht längst noch nicht fest, ob die fulminante Aufholjagd am Ende mit dem Klassenerhalt belohnt wird. Aktuell beträgt der Vorsprung auf den Hamminkelner SV, der auf Platz 15 die Abstiegszone anführt, zwar vier Punkte. Doch der Verfolger wird am Sonntag im Heimspiel gegen Schlusslicht SV Straelen II mit Sicherheit drei Zähler einfahren. Der TSV Wa.-Wa. sollte also alles daran setzen, gegen den Tabellensechsten aus Emmerich, für den es um nichts mehr geht, Saisonsieg Nummer elf einzufahren.



Kevelaerer SV – Viktoria Goch (Sonntag, 16 Uhr). Ab sofort ist der Kampf um die Meisterschaft in der Bezirksliga wieder völlig offen. Der Verband hat das Heimspiel der Viktoria gegen den TuS Asterlagen mit 3:0 gewertet – bei diesem Spielstand war die Partie am vergangenen Sonntag nach 22 Minuten abgebrochen worden, weil der Gegner nicht mehr genügend Spieler hatte. Vier Runden vor Schluss hat die Viktoria mit Tabellenführer GSV Moers gleichgezogen. Torverhältnis und der direkte Vergleich – in beiden Bereichen hätten die Gocher das Nachsehen – interessieren am Saisonende nicht. Bei Punktgleichheit sind Anfang Juni Entscheidungsspiele fällig (Hin- und Rückspiel), in denen der Meister und damit der Aufsteiger in die Landesliga ermittelt wird. Bis dahin muss die Mannschaft von Trainer Daniel Beine ihre Hausaufgaben erledigen. Das wird am Sonntag alles andere als einfach. Gastgeber Kevelaerer SV ist mit der Devise „Hinten kompakt stehen, vorne Nadelstiche setzen“ in der laufenden Saison gegen die Favoriten schon einige Male gut gefahren. Das jüngste Beispiel gab’s am vergangenen Sonntag, als der KSV mit einem 1:1 beim GSV Moers der Viktoria Schützenhilfe im Titelrennen leistete.



Grün-Weiß Vernum – Viktoria Winnekendonk (Sonntag, 15 Uhr). Die Verantwortlichen und Fans von Alemannia Pfalzdorf werden den Liveticker ganz genau im Auge behalten. Die Hoffnung beim Tabellenführer ist groß, dass der Verfolger aus Winnekendonk eine Woche vor dem Gipfeltreffen die entscheidenden Federn im Kampf um die Meisterschaft in der Kreisliga A Kleve/Geldern lässt. Aktuell hat die Viktoria zwei Punkte Rückstand – wahrscheinlich würde schon ein Unentschieden die Titelträume platzen lassen. Und der Blick auf die Statistik verrät, dass eine Punkteteilung alles andere als unwahrscheinlich ist: Die jüngsten Duelle zwischen den Dorfklubs aus Geldern und Kevelaer endeten 3:3, 3:3 und 2:2. Für den Tabellenzweiten kommt erschwerend hinzu, dass sich der Gastgeber pünktlich zum Saisonendspurt in Bestform präsentiert. Erst am vergangenen Sonntag setzte die Mannschaft von Trainer-Dauerbrenner Sascha Heigl mit dem 8:1 beim SV Nütterden am vergangenen Sonntag ein offensives Ausrufezeichen. Für Nervenkitzel ist allemal gesorgt. Die Grün-Weißen können völlig befreit aufspielen, die Viktoria steht dagegen unter enormem Druck.