Fußball : Viktoria legt den Vorwärtsgang ein

Goch Nach zwei Zitterspielzeiten in der Fußball-Bezirksliga will die Gocher Viktoria den Blick wieder weiter nach oben richten. Für das Vorhaben wurde der Kader qualitativ und quantitativ aufgerüstet.

Der erhoffte Sprung nach vorne gelang in der vergangenen Saison nur bedingt. Auch wenn die Gocher Viktoria am Ende als Tabellenneunter einlief, musste wieder bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt gebangt werden. Ein weiteres Wandeln am Rand des Absturzes wollen die Weberstädter sich ersparen und nicht nur das, es soll wieder oben angegriffen werden.