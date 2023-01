Fußball-Stadtmeisterschaft in Goch Viktoria Goch I verteidigt den Titel

Das Endspiel hatte dann alles zu bieten, was das Fußballherz begehrt. Der Pfalzdorfer Lennart Helm eröffnete das Favoritenduell mit einem Traumtor. Nach einer Zeitstrafe gegen Levon Kürkciyan war die Alemannia in Überzahl, verpasste es jedoch in dieser Phase, den Vorsprung auszubauen. In den letzten drei Minuten der Partie ging es Schlag auf Schlag. Luca Palla traf zum Ausgleich für den Titelverteidiger, Lennart Helm brachte die Alemannia erneut in Führung. Dann schlug die große Stunde von Levon Kürkciyan: Der ehemalige Oberliga-Spieler markierte zunächst das 2:2, um schließlich in der letzten Minute einen unwiderstehlichen Sololauf mit dem Siegtreffer zu krönen.