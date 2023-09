Die Fußball-Highlights am Wochenende Diese Spiele sollten Sie im Blick haben

RSV Praest - SV Rindern (Sonntag, 15 Uhr). Der RSV Praest, mit vier Siegen in Folge in der Bezirksliga auf Platz vier geklettert, und der Tabellenfünfte SV Rindern, der am Montag beim 0:1 gegen den SV Sevelen zum ersten Mal in dieser Saison patzte, liegen klar über dem Soll. Ihr Ziel ist es, nicht in den Abstiegskampf verwickelt zu werden. Das ist bislang glänzend gelungen. Und wer die Begegnung am Sonntag gewinnt, bleibt vorerst in der Spitzengruppe. Das sollte Ansporn genug sein.