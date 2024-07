Größe Veränderung im Kader Viktoria Goch II will die Aufstiegs-Euphorie mitnehmen

Zur Saison 2018/19 übernahm Ernes Tiganj mit seinem spielenden Co-Trainer Ali Baghi die zweite Mannschaft von Viktoria Goch, die damals in der Fußball-Kreisliga C spielte. In einer Phase, in der es bei den Gochern im Großen und Ganzen nicht so gut lief, wollte der ehemalige Verbandsliga-Spieler helfen und begann das Projekt Wiederaufstieg der zweiten Mannschaft in die A-Liga. Mit der B-Liga-Meisterschaft in der abgelaufenen Spielzeit wurde nach sechs Jahren dieses Ziel endlich erreicht. In der kommenden Saison startet das Team als Neuling. Das ist der Stand der Dinge.