Vorzeitige Entscheidung Viktoria Goch II jubelt über den Aufstieg

Nach einer bislang kräftezehrenden Saison steht nun fest: Viktoria Goch II steigt in die Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern auf. Nach zwei vergeblichen Anläufen in den vergangenen Spielzeiten machte das Team von Trainer Ernes Tiganj vorzeitig am 28. Spieltag den langersehnten Sprung ins Kreisliga-Oberhaus klar. Mit dem deutlichen 4:1 (2:0)-Sieg beim 1. FC Kleve III am Sonntagnachmittag sicherte sich das Team zugleich den Meistertitel in der Gruppe eins der Kreisliga B. Riesengroß war der Jubel nach dem Abpfiff.