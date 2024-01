Fußball-Stadtmeisterschaft Viktoria Goch II holt souverän den Titel

Der Wanderpokal, der dem Sieger der Gocher Fußball-Stadtmeisterschaft in der Halle überreicht wird, wird weiter das Vereinsheim von Viktoria Goch schmücken, womit allgemein auch gerechnet worden ist. Doch das ist nicht der Mannschaft zu verdanken, von der erwartet worden ist, dass sie den Titel holt. Denn das Bezirksliga-Ensemble von Trainer Daniel Beine, das am Samstag beim Turnier in der Sporthalle der Gocher Gesamtschule als Titelverteidiger und Top-Favorit ins Rennen gegangen war, reckte die Trophäe nicht in die Höhe. Die zweite Mannschaft der Viktoria, die mit großem Abstand Tabellenführer in der Kreisliga B ist, machte beim Budenzauber ihr Meisterstück. Das Team, dem viele im Vorfeld ein gutes Abschneiden zugetraut hatten, sicherte sich hochverdient den Titel.