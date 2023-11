Fußball-Kreisliga B Kleve/Geldern Viktoria Goch II auf Aufstiegskurs

„Wir sind jetzt in der Breite besser aufgestellt, haben weniger Verletzungspech als zuvor und können ein bisschen rotieren, um allen Akteuren Spielpraxis zu geben. Wir werden in der Rückrunde als Tabellenführer noch mehr gefordert sein und müssen unsere Hausaufgaben machen“, sagt Tiganj. Er hat bei seinen Spielern registriert, dass sie mit aller Macht den Aufstieg schaffen wollen. „Ich bin optimistisch, dass wir unser Ziel erreichen werden. In den ersten fünf, sechs Partien der Rückrunde wird man die Tendenz erkennen können, wohin die Reise geht“, so der Trainer. In den verbleibenden beiden Partien vor der Winterpause muss Viktoria II gegen Schlusslicht SV Rindern II sowie im Derby bei Concordia Goch antreten.