Fußball : Viktoria Goch verpflichtet Jan-Luca Geurtz und Deniz Özel

Goch Der Tabellenführer der Bezirksliga holt die ersten beiden Neuzugänge. Beide Spieler bringen schon Landesliga-Erfahrung mit. Mit weiteren möglichen Neuzugängen ist der Verein im Gespräch.

Viktoria Goch, aktueller Spitzenreiter in der Fußball-Bezirksliga, hat zwei Neuzugänge verpflichtet, die schon Erfahrung in der Klasse haben, in die der Verein unbedingt aufsteigen will. Jan-Luca Geurtz kommt vom Landesliga-Tabellenführer SV Sonsbeck. Zudem verstärkt Deniz Özel vom Bezirksligisten SV 08/29 Friedrichsfeld das Team von Trainer Daniel Beine. Özel hat für den PSV Wesel schon in der Landesliga gespielt, in der die Viktoria spätestens 2022 wieder auflaufen will.