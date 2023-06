Verstärkung für den Angriff Viktoria Goch holt Igor Puschenkow

Viktoria Goch hat den siebten Neuzugang für die kommende Saison in der Fußball-Bezirksliga verpflichtet. Stürmer Igor Puschenkow wechselt vom Landesliga-Absteiger Sportfreunde Broekhuysen, für den er in der abgelaufenen Saison in 23 Partien 13 Treffer erzielt und sechs Tore vorbereitet hat, zur Viktoria. Der Klub hat damit die Abgänge der Angreifer Levon Kürkciyan und Jan-Luca Geurtz, die künftig für den Landesligisten SGE Bedburg-Hau auflaufen, kompensiert. Denn zuvor hatte sich die Viktoria schon die Dienste eines Stürmers, der Erfahrung in höheren Klassen hat, gesichert. Max Fuchs kommt vom Oberligisten SV Sonsbeck.