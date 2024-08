Neuzugang vom Liga-Konkurrenten Viktoria Goch holt Torjäger Falko Kersten aus Bedburg-Hau

Kersten wird bei der Viktoria, die am heutigen Donnerstagabend im Kreispokal bei der SG Keeken/Schanz antritt und am Sonntag dann noch den Duisburger Bezirksligisten DFV 08 zum letzten Testspiel empfängt - also herangeführt, kann dann aber schnell zum Unterschiedsspieler werden. 2018/19 schoss er die SGE, die nach dem Abstieg künftig ein Ligarivale von Goch ist, mit 25 Toren und 21 Vorlagen in die Landesliga. 2016/17 gelangen ihm gar 39 Treffer in einer einzigen Bezirksliga-Spielzeit.