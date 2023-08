Fußball-Bezirksliga Viktoria Goch holt ehemaligen Drittliga-Spieler

Der 35-jährige Boztepe hat in der Saison 2019/2010 für Borussia Dortmund 14 Partien in der Dritten Liga absolviert und vier Treffer erzielt. Der Deutsch-Türke, der in Moers wohnt, hat zudem für die Borussia, den Wuppertaler SV und die SSVg Velbert 95 Spiele in der Regionalliga bestritten, ehe er 2014 in die Türkei wechselte. Dort war er acht Spielzeiten lang im ambitionierten Amateurfußball aktiv. In der vergangenen Saison schloss er sich dem damaligen Oberligisten MSV Düsseldorf an, den er in der Winterpause aber schon wieder verließ, um zum türkischen Viertligisten Mus 1984 Musspor zu wechseln.