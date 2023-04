Die Highlights auf den Plätzen im Kreis Kleve Diese Fußball-Spiele sollten Sie im Blick haben

SV Nütterden – SGE Bedburg-Hau II (Sonntag, 15 Uhr) Der SV Nütterden hat in der Kreisliga A Kleve/Geldern bislang eine erstaunlich gute Rückrunde gespielt. Das Team sammelte in zehn Partien 21 Punkte – mehr Zähler holte sich nur Spitzenreiter Uedemer SV (23) in der zweiten Saisonhälfte aufs Konto. Die Bilanz des SVN ist umso bemerkenswerter, weil das Team die letzten Begegnungen, so Trainer Joachim Böhmer, „wirklich mit dem letzten Aufgebot“ bestreiten musste. Dagegen hat Aufsteiger SGE Bedburg-Hau II nach einer sehr guten Hinrunde in den letzten sieben Partien nicht mehr gewinnen können und ist auf Platz neun in der Tabelle abgerutscht. Die Talfahrt soll jetzt mit einem Sieg gestoppt werden.