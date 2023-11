Fußball-Bezirksliga Viktoria Goch nimmt langsam Fahrt auf

Zwar ist es dem Klub, der über kurz oder lang in die Landesliga aufsteigen will, gelungen, die Abgänge durch qualititativ gute Neuzugänge zu kompensieren. Sven Schneider (Westfalia Gemen), Max Fuchs (SV Sonsbeck), Marvin Hitzek (SV Hönnepel-Niedermörmter), Justin Theelen und Igor Puschenkow (beide Sportfreunde Broekhuysen) waren in der vergangenen Saison in höheren Klassen agiert. Dennoch fehlte der Mannschaft zunächst gerade in spielerischer Hinsicht die Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit, die ihr in der Saison zuvor zu einem Start mit zwölf Siegen verholfen hatten.