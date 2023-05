Fußball-Bezirksliga Viktoria Goch bleibt nur das Prinzip Hoffnung

„Wir haben in der ersten Halbzeit viel zu ängstlich agiert“, sagte Routinier Jan-Paul Hahn. Die spielerische Leichtigkeit, mit der die Viktoria im ersten Drittel der Saison noch mit großer Selbstverständlichkeit von Sieg zu Sieg geeilt war, fehlte nicht erst am Freitag im Top-Duell. Sie ist irgendwann vor Wochen schon abhandengekommen. Zuletzt wurden Erfolge oft mehr erkämpft als erspielt, weil es offensiv nicht mehr so lief wie bei den eindrucksvollen Auftritten in den ersten Wochen der Saison. Der SV Budberg war in in der ersten Halbzeit die klar bessere Mannschaft – sicherlich auch begünstigt durch das frühe 1:0, das Torjäger Moritz Paul mit seinem 39. Saisontreffer bereits in der dritten Minute gelungen war. Er hätte zur Pause höher führen können.