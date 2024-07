Aufstiegskandidat Viktoria Goch greift wieder an: Im fünften Anlauf soll’s endlich klappen

Wer schon einmal ein Spiel von Viktoria Goch verfolgt hat, der weiß ganz genau, dass es an der Seitenlinie mitunter sehr emotional zugehen kann, wenn Trainer Daniel Beine und sein Assistent Florian Voss zur Höchstform auflaufen. Und das aus gutem Grund: Seit vier Jahren kämpft die Viktoria nun mit aller Macht um die langersehnte Rückkehr in die Fußball-Landesliga. In der Saison 2020/21 machte die Corona-Pandemie den Gocher Aufstiegsambitionen einen Strich durch die Rechnung. Ein Jahr später sprang nur die Vizemeisterschaft heraus. Im dritten Anlauf, in der Spielzeit 2022/23, stand die Viktoria 19 Spieltage an der Tabellenspitze – und ließ sich auf der Zielgeraden noch vom SV Budberg überholen. Zuletzt war es nun der GSV Moers, der der Beine-Elf die Meisterschaft abluchste. Am letzten Spieltag hatte man in Goch, wo der Tabellenzweite seine Hausaufgaben gegen Absteiger SV Sevelen erledigte, auf einen Ausrutscher der Moerser gehofft, um sich in letzter Sekunde doch noch am Kontrahenten vorbeizuschieben. Man hoffte vergeblich.