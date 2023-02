Fußball-Bezirksliga Levon Kürkciyan entscheidet das Derby

In der Folge rückte das sportliche Geschehen ein wenig in den Hintergrund. Diverse verbale Nettigkeiten wurden ausgetauscht. Weil FC-Trainer Marco Schacht vehement die Gelbe Karte forderte, präsentierte sie Referee Weßels ihm gleich zweimal hintereinander, weshalb der Klever Übungsleiter die letzte halbe Stunde hinter der Bande verbringen musste. Von dort sah er dann, wie Marten Albrecht, der zuvor schon den Pfosten getroffen hatte (78.), in der 88. Minute per Distanzschuss zum umjubelten wie verdienten Ausgleich traf. Drei Minuten später ließ Kürkciyan die Klever verstummen.