Fußball-Bezirksliga : Viktoria setzt im Titelrennen eine erste Duftmarke

Jan-Luca Geurtz am Ball erlitt einen Bruch der Speiche und fällt jetzt einige Wochen aus. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Goch Die Mannschaft überzeugt beim 2:0 im Top-Spiel beim hoch gehandelten GSV Moers. Die eingewechselten Milos Jesic und Kosovar Demiri sorgen mit späten Toren für die Entscheidung.

Von Joachim Schwenk

Viktoria Goch hat eine erste Duftmarke gesetzt im Rennen um den Titel in der Gruppe vier der Fußball-Bezirksliga. Der 2:0 (0:0)-Erfolg im Top-Spiel am Freitagabend beim GSV Moers, der als Titelanwärter Nummer eins angesehen wird, war weitaus mehr wert als die drei Punkte, die das Team von Daniel Beine sich auf das Konto geholt hat. Er war eine Bestätigung dafür, dass die Viktoria mit Blick auf die neue Saison vieles richtig gemacht hat bei der Zusammenstellung des Kaders. Er ist enorm wichtig für das Selbstvertrauen. Und er sorgt dafür, dass die Mannschaft dem nächsten Top-Spiel beim Landesliga-Absteiger VfL Tönisberg, der den Aufstieg als Ziel ausgegeben hat, am kommenden Freitag, 19.30 Uhr, relativ entspannt entgegenblicken kann. Das wäre bei einer Niederlage in Moers nicht der Fall gewesen.

Auffallend bei den bisher vier erfolgreichen Partien des Vizemeisters der vergangenen Saison sind vor allem zwei Dinge. Erstens: Die Mannschaft arbeitet im Kollektiv für den Erfolg, was in der Saison zuvor nicht immer der Fall gewesen war und im Kampf um die Meisterschaft letztendlich den Ausschlag gegen das Beine-Team und für die Sportfreunde Broekhuysen gegeben hatte. Zweitens: Die Breite im Kader ist ein großer Trumpf. Am Freitag sorgten die eingewechselten Milos Jesic (90.) und Kosovar Demiri (90.+3) mit ihren späten Toren für den Erfolg. Damit sind sieben der bislang 14 Treffer von Akteuren erzielt worden, die von der Bank kamen.

Beine bezeichnete den Erfolg in Moers „als verdient, weil wir den Sieg einfach mehr wollten und vor allem in der ersten Halbzeit sehr gute Torchancen hatten“. Die beste vergab bereits in der Anfangsphase Jan-Luca Geurtz, der sich in der 33. Minute dann schwer verletzte. Er erlitt einen Bruch der Speiche, nachdem er von einem Moerser geschubst worden und auf die Pflasterstein-Umrandung gestürzt war. Geurtz wurde bereits am Freitagabend in einem Moerser Krankenhaus operiert.