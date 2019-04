Fußball : Viktoria Goch gastiert beim Team der Stunde

Kreis Kleve Fußball-Bezirksliga: FC Aldekerk - Viktoria (Do, 20 Uhr).

Nach nur zwei Punkten aus den letzten vier Spielen gerät die Viktoria wieder etwas unter Zugzwang. Positiv gesehen waren die Weberstädter dabei dennoch erfolgreicher als in der Hinserie, als gegen die letzten vier Kontrahenten allesamt noch verloren wurde. Danach starteten die Schwarz-Roten aber in ihre beste Saisonphase und legten eine Positivserie hin. Initialzündung war seinerzeit ein 3:0-Heimerfolg gegen den FC Aldekerk. Genau bei diesem Gegner würden die Weberstädter auch morgen Abend gerne wieder in die Erfolgsspur zurückkehren, doch die Aufgabe dürfte sich schwierig darstellen.